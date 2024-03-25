Міллер прокоментував слова російського посла про те, що Москву нібито не попереджали.

У Білому домі назвали кремлівською пропагандою спроби Росії пов'язати масштабний теракт у Москві з Україною.

Координатор Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі в розмові з журналістами відкинув заяви Кремля. "Не було ніякого зв'язку з Україною. Це просто чергова кремлівська пропаганда", - цитує його Sky News.

Тим часом речник Держдепартаменту Метью Міллер відрегував на заяву російського посла Анатолія Антонова про те, що Штати не попереджували Москву про загрозу теракту.

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"Ми надіслали їм це приватне попередження відповідно до нашого обов'язку попереджати... коли ми бачимо або коли ми збираємо розвідувальні дані про терористичні атаки або потенційні терористичні атаки. Саме через це ми випустили попередження про безпеку 7 березня, де ми знову сказали громадянам США, що у нас є інформація про заплановану терористичну атаку в Москві... потенційно націлену на великі зібрання, включаючи концерти", - цитує Міллера CNN.

Росія намагається звинуватити у теракті Україну:

Нагадаємо, 7 березня посольство попередило про ймовірні теракти у Москві протягом 48 годин. Повідомлялося про можливі напади на великі зібрання, зокрема концерти.

Слідом за Штатами Велика Британія, Канада, Нідерланди, Південна Корея та Латвія закликали своїх громадян не їздити до Росії.

Путін назвав попередження Заходу "провокацією та шантажем". Однак вже 22 березня невідомі відкрили вогонь по людях та підпали підмосковний Crocus City Hall. ІДІЛ взяла на себе відповідальність за напад.

Загинули 139 людей, щонайменше 182 дістали поранення і травми. Тепер російська влада та пропаганда активно намагаються зв'язати напад з Україною.

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