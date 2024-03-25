Відновлення порядку завжди було його візитною карткою, каже російський політолог.

Теракт у Москві вдарив по путінському іміджу лідера, який ставить на перше місце національну безпеку. Про це пише Антон Трояновський у статті для New York Times.

Ще недавно Путін використовував "перемогу" на президентських виборах для демонстрації того, що він контролює ситуацію. А вже менш ніж за тиждень його служба безпеки не змогла запобігти найбільш смертоносному за останні 20 років теракту в країні.

Політолог Олександр Кинєв вважає, що зараз багато росіян шоковані, оскільки "відновлення порядку завжди було візитною карткою Путіна". "Вибори продемонстрували, здавалося б, впевнену перемогу. І раптом на тлі впевненої перемоги - це демонстративне приниження", - каже він.

Відео дня

Путін звернувся до росіян тільки через 19 годин після жорстокого нападу. У зверненні він нічого не сказав про зростаючі докази того, що напад скоїла гілка Ісламської держави, а замість цього натякнув на причетність України.

"Питання в тому, яка частина російської громадськості повірить його аргументам. Вони можуть замислитися над питанням, чи справді пан Путін, з огляду на вторгнення і його конфлікт із Заходом, піклується про інтереси безпеки країни - чи він із сумом відмовляється від них, як кажуть багато хто з його опонентів", - пише журналіст.

На його думку, ігнорування Путіним попередження США про те, що може відбутися теракт, може посилити скептицизм у суспільстві. Опозиціонери вже звинуватили його в тому, що режим переслідує представників ЛГБТ, журналістів і критиків Кремля, замість того, щоб захищати суспільство від справжніх терористів.

Теракт у Москві: останні новини

Як відомо, 22 березня в концертному залі Crocus City Hall група озброєних людей відкрила вогонь по людях. Повідомлялося, що вони також підпалили будівлю.

У мережі публікували безліч відео, на яких люди, яким вдалося врятуватися, в паніці вибігають із будівлі. Загинули щонайменше 137 осіб, ще 182 - постраждали. При цьому ЗМІ повідомляли, що частину загиблих знайшли в приміщеннях, у яких вони ховалися від терористів. Ці люди задихнулися під час пожежі.

У мережі критикують силовиків за те, що вони довго їхали на місце події, а також упустили нападників. Про затримання підозрюваних заявили наступного дня, Путін сказав, що ті нібито їхали до українського кордону, де їм "підготували вікно".

Російська пропаганда ігнорує той факт, що ІДІЛ взяв на себе відповідальність за теракт.

Вас також можуть зацікавити новини: