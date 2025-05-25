'Щось погане сталось': Трамп поскаржився, що Росія вкрала у США гіперзвукові ракети

Президент виступив із резонансною заявою під час церемонії у Вест-Пойнті, звинувативши Росію та Обаму у втраті стратегічної технології.

Президент США Дональд Трамп звинуватив Росію в крадіжці американських гіперзвукових технологій, поклавши провину на адміністрацію Барака Обами. Про це він заявив під час церемонії вручення дипломів у Вест-Пойнті 24 травня, передає Newsweek.

"Вісім курсантів сьогодні взялися за розробку власної гіперзвукової ракети. О, ми можемо використати ваші зусилля для їхнього будівництва прямо зараз. Знаєте, у нас нашу вкрали. Ми є її розробниками. У нас її вкрали за часів адміністрації Обами. Вони бачили… знаєте, хто її вкрав? Росіяни її вкрали. Щось погане сталося", - сказав Трамп.

Президент додав, що США вже активно відновлюють розробки.

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На фоні зростаючої гіперзвукової конкуренції США, Китаю та Росії, Трамп також підкреслив, що саме його адміністрація модернізувала американську армію:

"Я знаю це, бо я відбудував цю армію. І ми відбудували її так, як ніхто ніколи раніше, за мого першого терміну", - додав він.

Гіперзвукова зброя - останні новини

У минулому році було представлено проєкт багатоцільової гіперзвукової ракети під назвою Mako, яка призначена для винищувача п’ятого покоління F-35.

Крім того, у 2024-му США провели випробування гіперзвукової ракети AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), проєкт якої раніше нібито було "скасовано". Її носієм виступає бомбардувальник B-52 Stratofortress.

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