Вперше в історії: Трамп поставив під сумнів 5 статтю НАТО, - Bild

Видання зазначає, що це перший президент США, який не підтвердив однозначно відданість 5-й статті.

Президент США Дональд Трамп поставив під сумнів головний принцип НАТО – принцип колективної оборони, пише Bild.

Перед вильотом на саміт НАТО в Гаазі журналістка запитала американського лідера на борту Air Force One, чи він підтримує 5-ту статтю договору НАТО про колективну оборону - збройний напад на одну або кілька країн альянсу розглядатиметься як напад на увесь блок НАТО, отже всі країни-члени зобов'язуються надати військову допомогу атакованій стороні.

Трамп відповів неоднозначно:

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"Це залежить від вашого визначення. Ви знаєте, існує багато визначень статті 5. Ви ж це знаєте, так?"

"Я почуваюся зобов'язаним бути їхнім другом. Знаєте, я потоваришував із багатьма лідерами Європи, і я почуваюся зобов'язаним їм допомагати. Я виступаю за спасіння людських життів. Я виступаю за життя та безпеку, і дам вам точне визначення, коли буду до цього готовий", - додав Трамп.

Видання зазначає, що Трамп - перший президент США, який не підтвердив однозначно відданість 5-й статті та готовність прийти у разі війни на допомогу союзникові за будь-яких обставин.

5 стаття НАТО - що вона передбачає

Стаття 5 Північноатлантичного договору є центральним елементом системи колективної безпеки Альянсу. Вона проголошує: напад на одного члена НАТО вважається нападом на всіх.

"Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або кілька з них у Європі чи Північній Америці буде вважатися нападом на них усіх", - йдеться у тексті.

У разі нападу, кожна держава-член зобов’язується вжити заходів, які вважатиме необхідними, включаючи застосування збройної сили, для відновлення та підтримання безпеки.

Стаття 5 була активована лише один раз — після терактів 11 вересня 2001 року проти США. Вона не означає автоматичної війни, але вимагає колективної відповіді — політичної, економічної чи військової. Рішення про активізацію статті ухвалюється консенсусом усіх держав-членів.

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