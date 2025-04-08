Зараз між Вашингтоном та Тегераном ведуться переговори.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Іран "не може мати ядерної зброї". Зараз Вашингтон веде прямі переговори з Тегераном з цього питання.

"Вони вже почалися, вони продовжаться у суботу. У нас дуже велика зустріч, і ми подивимося, що може вийти. І я думаю, всі згодні з тим, що укладання угоди було б краще, ніж очевидні дії. А очевидне – це не те, до чого я хочу бути залученим, і, чесно кажучи, Ізраїль не хоче бути залученим. Але це стає дуже небезпечною територією. Сподіваюся, ці переговори будуть успішними. І я думаю, що на користь Ірану, якщо переговори будуть успішними", – сказав він під час пресконфереції з ізраїльським премʼєр-міністром Беньяміном Нетаньяху.

За словами американського лідера, зараз є ядерні країни, які не мали б володіти такою зброєю.

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"Але я впевнений, що пізніше ми зможемо домовитись і про це. Але Іран не може мати ядерної зброї. І якщо переговори не будуть успішними, я думаю, що це буде дуже поганий день для Ірану", – заявив Трамп.

Ядерна програма Ірану і США

Американський президент Дональд Трамп у березні заявив, що Іран має погодитися на переговори щодо повної відмови від ядерної програми. У противному випадку він пригрозив Тегерану санкціями та бомбардуваннями.

Попри погрози Трампа, як повідомляло AP, в Ірані відмовилися, хоча й запевнили, що не уникають переговорів. Там заявили, що США повинні довести, що можуть побудувати довіру, і нагадали, що у 2018 році Трамп в односторонньому порядку вивів Вашингтон із ядерної угоди Тегерана зі світовими державами.

Протягом останніх днів у ЗМІ повідомляли, що США перекидають сили на Близький Схід. На цьому тлі Іран привів свою армію в режим підвищеної боєготовності. Також в Ірані пригрозили серйозними наслідками країнам, які допоможуть Вашингтону в його можливій військовій операції – попередження надіслали урядам Іраку, Кувейту, Об’єднаних Арабських Еміратів, Катару, Туреччини та Бахрейну.

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