Пєсков заявив, що ця тема "багатьма сприймається емоційно".

У Кремлі відповіли на заяви президента США Дональда Трампа про готовність до ядерної війни з Росією. Відповідну заяву зробив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання про те, чи готова Росія до такої війни, і чи вважають у Кремлі такі заяви ескалацією і приводом для прямого контакту Трампа і Путіна.

Так, Пєсков заявив, що йдеться про "складні і чутливі субстанції", і ця тема "багатьма сприймається емоційно".

При цьому він підкреслив, що в Росії не вважають заяви Трампа ознакою ескалації.

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"У ядерній війні не може бути переможця. Це основний постулат, з якого ми виходимо. Ми не вважаємо, що йдеться про якусь ескалацію", - заявив він.

Трамп погрожує Путіну субмаринами

Раніше Трамп наказав відправити два атомні підводні човни "у відповідні регіони" через висловлювання експрезидента Росії, а нині топчиновника Радбезу РФ Дмитра Медведєва. За його словами, він віддав наказ на випадок, якщо "нерозумні і підбурювальні висловлювання" Медведєва "виявляться не просто словами".

Пізніше він заявив, що підводні човни вже прибули на місце дислокації.

Водночас аналітики зазначають, що сьогоднішні ВМФ США переживають далеко не найкращі часи і, ймовірно, слабші, ніж здаються.

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