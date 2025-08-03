Головні проблеми американських ВМС зараз зосереджені у портовій інфраструктурі обслуговування.

Цього тижня президент США Дональд Трамп хвацько пригрозив Росії військово-морським флотом у відповідь на словесні провокації Дмитра Медведєва. Однак сьогоднішні ВМФ США переживають далеко не найкращі часи і, ймовірно, є слабшими, ніж здаються. Про це пише The Wall Street Journal (WSJ).

"Суднобудівна та судноремонтна промисловість давно скаржаться на те, що брак досвідченого персоналу призводить до помилок та затримок. Обмежена потужність сухих доків та старіння обладнання також є проблемами. Ці проблеми відображають брак інвестицій у державні верфі після епохи Холодної війни та ширший занепад американської морської промисловості", – йдеться у публікації.

Військово-морські експерти стурбовані тим, що американські верфи будуть не в змозі забезпечити якісний ремонт і тим паче будівництво нових кораблів під час великої війни в Азії, яка, вочевидь, відбуватиметься переважно на морі.

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Навіть зараз, у мирний для США час затримки з технічним обслуговуванням кораблів створюють проблеми військовим, пише WSJ. Наприклад, нещодавно морська піхота США не змогла провести військово-морські навчання за графіком через погане обслуговування десантних військових кораблів.

За словами представників ВМС США, кожен третій ремонт чи обслуговування надводних кораблів в минулому році вибилися з початкового графіку. І це ще хороший результат, бо загалом в останні роки до двох третин таких робіт було завершено із затримкою.

І це при тому, що сьогодні чисельний склад американського флоту є вдвічі меншим, ніж він був у час холодної війни: близько 600 кораблів наприкінці 1980-х років і лише близько 295 зараз.

Корінь проблеми експерти бачать у значному скороченні оборонних програм у 1990-х роках, коли США вдвічі скоротили кількість державних верфей, яким доручено обслуговувати атомні авіаносці та підводні човни.

Чотири верфі, що залишилися у державній власності, були створені понад століття тому та початково були призначені для будівництва суден на вітрових та парових двигунах. Вони досі не були модернізовані як слід і страждають від старіння інфраструктури.

Окремою проблемою є нестача досвідчених працівників. Згідно зі звітом Бюджетного управління Конгресу, деякі зварювальники на верфях заробляють приблизно стільки ж, скільки й працівники фастфуду, тож не дивно, що хороші спеціалісти не хочуть працювати на верфах.

Армія США: останні новини

Як писав УНІАН, Пентагон планує провести перше випробування нової системи протиракетної оборони "Золотий купол" у 2028 році. Оскільки це повністю іграшка Трампа, випробування хочуть провести до закінчення його президентських повноважень, які спливають у січні 2029 року.

Також ми розповідали, що раніше цього тижня поблизу узбережжя Каліфорнії розбився винищувач F-35C Lightning II. Відомо, що пілот встиг катапультуватися, але літак вартістю близько 100 мільйонів доларів було втрачено.

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