Рютте попередив, що збільшення ядерного потенціалу Китаю є прямою загрозою стабільності в усьому світі.

Збільшення військового потенціалу Китаю є прямою загрозою стабільності в усьому світі, включно з територією НАТО. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю CBS News.

"У них зараз більше військових кораблів, ніж у Сполучених Штатів. У нас є проблема... що ми не виробляємо достатньо оборонної промислової продукції. Ми виробляємо за цілий рік боєприпасів стільки, скільки Росія виробляє за три місяці. Для порівняння, у Росії всього 5% економіки НАТО. Таким чином, ми в 20 разів більші, ніж Росія, загальна економіка НАТО, а Росія виробляє в чотири рази більше боєприпасів, ніж все НАТО виробляє за рік", - зазначив Рютте.

Він назвав цю ситуацію "абсолютним безумством".

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"Давайте не будемо наївними щодо Китаю. Нарощування їхніх збройних сил відбувається неймовірними темпами", - наголосив він.

Він також закликав не забувати, що лідер КНР Сі Цзіньпін спостерігає за війною Росії в Україні і робить висновки з цієї ситуації.

"Він оцінить, коли буде угода щодо України, хто опиниться на висоті: Захід чи Росія? І якщо це буде Росія, він задумається про свої територіальні претензії в Індо-Тихоокеанському регіоні. І ми знаємо, що вони у нього є", - зазначив Рютте, звернувши увагу на Тайвань.

Саме тому, наголосив Рютте, потрібно досягти міцного миру в Україні, щоб Путін більше ніколи не намагався напасти.

Китай готується до вторгнення

Раніше експерти, посилаючись на джерела в розвідці, повідомляли, що Китай може почати вторгнення на Тайвань у найближчі півроку. При цьому як один із варіантів вторгнення розглядають сценарій Судного дня, за якого КНР спробує не тільки захопити Тайвань, а й знищити оборонний потенціал США і всіх регіональних союзників Америки.

Передбачається, що ракетні удари не тільки знищать військові об'єкти на острові, а й усі бази США в Японії, Гуамі та на Філіппінах. Одночасно з цим тисячі китайців, незаконно ввезених у США за протоколами відкритого кордону президента Джо Байдена, почнуть атаки на південному кордоні спільно з мексиканськими картелями.

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