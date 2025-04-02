Китайську ракету KD-21 вважають аналогом російського комплексу Х-47М2 "Кинджал".

Китайська балістична ракета повітряного базування KD-21, схоже, тепер перебуває на бойовому чергуванні. Про це повідомляє спеціалізований портал The War Zone.

Варто сказати, що про цю зброю відомо давно. Публічну демонстрацію KD-21 провели під час авіасалону Airshow China в Чжухаї в 2022 році. Також в мережу викладали кадри, на яких можна було бачити запуск нової аеробалістичної ракети.

До останнього часу не було підтверджень, що KD-21 несуть літаки, приписані до діючого підрозділу. Тепер ситуація змінилася.

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На нових фото, оприлюднених The War Zone, можна бачити H-6K 10-ї бомбардувальної дивізії Повітряних сил Народно-визвольної армії Китаю. Літаки несуть пару KD-21. Знімки, скоріш за все, були зроблені під час нещодавніх військових навчань.

Аналітики припускають, що основою для KD-21 стала балістична ракета CM-401. Остання має заявлену дальність у 290 км для експортного варіанта.

Найчастіше ж KD-21 порівнюють з російською ракетою Х-47М2 "Кинджал", яку також запускають з літального апарату. Втім, якщо у росіян носієм виступає надзвуковий МіГ-31, то платформою для запуску KD-21 став дозвуковий бомбардувальник, виконаний на базі дуже старого радянського Ту-16.

Нові військові розробки КНР

Зараз Китай активно створює принципово нові бойові літаки, які не будуть копіями (чи навіть аналогами) західної або радянської зброї. Один із них нещодавно виконав свій перші політ. Літак отримав позначення Chengdu J-36.

Експерти сперечаються щодо того, які бойові завдання він буде виконувати. За однією з версії J-36 стане командним центром для управління бойовими БпЛА.

Іншої китайською новинкою став "винищувач шостого покоління", який знають як J-50 або J-XDS. Фахівці припускають, що довжина апарату складає близько 20 м. Він має два двигуна невідомого типу.

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