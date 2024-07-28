Глава чеської розвідки зазначив, що Росія, Китай та Іран загрожують Європі.

Російська Федерація, Китай та Іран несуть загрозу безпеці Європи. У чеській розвідці вважають, що світ балансує на межі глобального конфлікту.

Голова Служби безпеки та інформації Чехії (BIS) Міхал Куделка в інтерв'ю ČTK зазначив, що серед поточних загроз для Європи - російський імперіалізм, диверсії та розвідувальні операції Росії, Китаю та Ірану.

Крім того, він нагадав про небезпеку, яку несуть пропаганда, міграція, ісламський тероризм, зокрема зростання правого екстремізму, незаконна торгівля зброєю, кібератаки і використання штучного інтелекту не за призначенням.

Відео дня

"Світ кипить і небезпечно балансує на межі глобального конфлікту. У цій ситуації BIS продовжуватиме робити все можливе, щоб зробити свій внесок у захист Чеської Республіки та її громадян. Однак справа не тільки в силах безпеки, а й у тому, щоб кожен усвідомив, що ми в небезпеці в одному човні, в одній країні", - підсумував Коуделка.

Світ на порозі Третьої світової війни - останні новини

Джо Байден і Дональд Трамп обмінялися серйозними звинуваченнями через загрозу Третьої світової війни. За словами демократа, республіканець здатний привести американців до світового протистояння. Він заявив, що Третя світова може початися, якщо Трамп здобуде перемогу на виборах.

Зі свого боку Трамп заявив, що на Близькому Сході вибухне велика війна і, можливо, Третя світова війна, якщо він не переможе на виборах.

Вас також можуть зацікавити новини: