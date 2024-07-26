Росія стала повністю залежною від поставок усіх видів верстатів та їхніх частин з Китаю.

Китай сприяє російській війні в Україні не танками, боєприпасами чи військами. Йдеться про передачу обладнання "подвійного призначення", наприклад, складних верстатів, які використовуються для виробництва російської зброї. Згідно з торговими даними, зібраними ООН, китайський експорт таких верстатів минулого року збільшився більш ніж удвічі, йдеться у статті The Washington Post.

Зазначається, що однією з компаній, які отримали вигоду від дефіциту в РФ є виробник лазерних верстатів середнього розміру Shandong Oree Laser Technology Co. Це одна з десятків китайських компаній, проти яких Міністерство фінансів США запровадило санкції минулого місяця.

Oree Laser є символом життєво важливої і зростаючої підтримки, яку китайські компанії надають Росії. Вона виробляє волоконні лазерні різаки, які мають цивільне застосування, але також використовуються у виробництві військових безпілотників. Мінфін США заявив, що Oree Laser постачала до Росії металообробне та інше супутнє обладнання, і наклало на неї санкції за категорією "постачальники з КНР для російської військово-промислової бази". Китайський експорт до Росії, не лише в таких галузях, як верстати, а й спеціалізоване електронне обладнання та інші високотехнологічні компоненти, дозволяє Москві розширювати свій військовий виробничий потенціал.

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Аналіз бази даних Comtrade ООН показав, що Китай експортував до Росії лазерних верстатів на суму понад 245 мільйонів доларів США минулого року і 162 мільйони доларів США у 2022 році. У 2021 році китайський експорт лазерних верстатів до Росії склав лише 90 мільйонів доларів. Китай також окремо експортував до Росії металообробних верстатів на суму 390 мільйонів доларів у 2023 році, порівняно з 94 мільйонами доларів роком раніше, пишуть автори.

"Росія стала повністю залежною від поставок усіх видів верстатів та їхніх частин з Китаю", – сказав науковий співробітник Університету Тафтса Павло Лузін. За його оцінками, 90% імпортованих верстатів походять з Китаю. Навіть ті, що виробляються в Росії, мають китайські компоненти.

Аналітики кажуть, що Пекін, який жорстко контролює свій приватний сектор, дозволив компаніям продовжувати вести будь-який бізнес з Росією.

Російські клієнти китайських компаній

За словами журналістів, ділові відносини Oree Laser з Росією розпочалися ще до вторгнення Москви в Україну. Компанія публікувала відео, зняті до 2022 року, на яких російські клієнти позують поруч зі своїми машинами. Але ділові відносини, схоже, поглибилися після вторгнення і посилення ізоляції Росії.

Oree Laser є приватною компанією і не оприлюднює фінансову звітність або торгові дані. Але на рекламній сторінці зазначено, що вона постачає лазерні верстати до 100 країн світу, включно з Росією. З початком війни компанія зробила ставку на бізнес з російськими клієнтами, зокрема, найнявши більше російськомовних співробітників і беручи участь у великих московських виставках.

Російська промисловість не виробляє таких верстатів, як прецизійні лазерні різаки Oree. Москва довгий час покладалася на імпорт для закупівлі цих інструментів і деталей, необхідних для їхньої роботи. До вторгнення вона отримувала ці інструменти від європейських, японських, південнокорейських та інших виробників, але потім завадили санкції.

Волоконні лазерні інструменти Oree Laser компанії є прикладом обладнання, яке використовується російською оборонною промисловістю для виробництва військових безпілотників, реактивної броні та іншого військового спорядження. Лазерні різаки з волокон здатні розрізати метал у точні форми, те, що не може бути повторене людською рукою. Загальний профіль Oree Laser узгоджується з іншими китайськими виробниками лазерних верстатів, які використовуються російською оборонною промисловістю.

З дозволу Пекіна

Oree Laser входить до числа китайських компаній, які підтримуються місцевими чиновниками, незважаючи на те, що тиск на західний захід на воєнному машині Росії. Пекін поки що мало зробив, щоб зупинити приватні компанії від постачання російської оборонної промисловості. Аналітики вважають, що НАТО не зможе припинити експорт товарів з подвійним використанням, як ці лазерні верстата без урядової співпраці.

Для Laser Oree бізнес йде добре. У квітні він сказав, що буде значно розширюватися, щоб він міг виробляти 10 000 середніх та висококласних лазерних машин на рік. Будівництво, як очікується, буде завершено цього року. Деякі аналітики кажуть, що деякі підсанкційних компанії залишатимуться у невизначеності. А ізоляція може підштовхнути ці компанії до тіснішої співпраці з РФ.

Співпраця РФ та Китаю

У 2024 році перевезення через Китай та Гонконг напівпровідників та інших заборонених товарів для підтримки військових зусиль Росії скоротилися на п'яту частину. Однак Гонконг залишається глобальною гарячою точкою для ухиляння від санкцій.

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США готують нові санкції проти китайських організацій, які підтримують війну Росії в Україні. Він натякнув, що під прицілом можуть бути китайські банки.

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