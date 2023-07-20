Пропозицію члена Палати лордів розкритикували.

Член Палати лордів Великобританії Індарджіт Сінгх вважає, що Росії варто запропонувати членство в НАТО в обмін на виведення військ з України.

Він висунув цю пропозицію під час засідання парламенту, пише Sky News. "Путіну подобається вдавати з себе сильну людину, що захищає Росію-матінку від передбачуваної загрози з боку Альянсу НАТО. Якби Захід відкрито запропонував Росії членство в НАТО в обмін на її повний відхід з України, це повністю підірвало б довіру до Путіна і допомогло б покласти край стражданням українського народу і сприяти справі миру в усьому світі", - сказав він.

Видання зазначає, що його пропозиція обурила колег з усієї верхньої палати. Міністр закордонних справ Тарік Ахмад відповів: "Я впевнений, що лорд Сінгх діє з добрих намірів, але боюся, що не можу погодитися з цією пропозицією... Може бути хтось, хто може зупинити цю війну, - це пан Путін, і він може її зупинити. Прямо зараз", - цитує його The Guardian.

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Інші заяви Сінгха про війну

Минулої осені Член Палати лордів запропонував розформувати НАТО, щоб дати Путіну шлях до відступу, якого той "так відчайдушно потребує".

"Мілорди, НАТО було створено для стримування загрози колишнього Радянського Союзу - утворення, якого більше не існує. Саме окремі країни, а не НАТО, допомагали і допомагають мужньому народу України. Якщо це не спрацює, то хоча б покаже росіянам, що за людина Путін", - сказав він.

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