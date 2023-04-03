Окрім них ще й деяким бізнесменам скоротили волю пересування.

Російські чиновники, високопоставлені топ-менеджери державних компанії та певні бізнесмени мають обмеження на виїзд за межі РФ. Цю інформацію підтвердив прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков для Financial Times.

Посилення контролю за пересуванням високопоставлених росіян введено з початку повномасштабної війни в Україні.

"У ряді випадків діють загальні правила, в інших – приймаються рішення щодо кожного конкретного службовця", - розповів Пєсков.

Прес-секретар додав, що сфера діяльності особи і структури, у яких працюють чиновники, впливають на обмеження.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що заборона на закордонні поїздки діє для усіх чиновників. Винятки можливі лише у рідких випадках і оформлюються вони в індивідуальному порядку. Цю інформацію раніше не виносили в публічне поле.

Нещодавні заяви Пєскова: що відомо

Кремль історично відреагував на рішення Міжнародного суду про арешт Путіна. Пєсков назвав рішення "нікчемним".

Прес-секретар Путіна попередив російську еліту, що війна затягнеться надовго. У першу чергу керівництво РФ готує своїх підданих до постійної конфронтації із Заходом.

У нещодавній загибелі проросійського воєнкора Татарського Пєсков звинуватив Україну. Також нагадав, що "київський режим" стоїть за вбивством Дарії Дугіної.

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