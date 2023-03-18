Прихвостень диктатора впевнений, що його треба нагороджувати Нобелівською премією миру.

Скандальний лідер "Чечні" Рамзан Кадиров розгнівався через рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі видати ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

У своєму Телеграм-каналі Кадиров заявив, що за депортацію українських дітей Путіна нібито не судити треба, а висувати на Нобелівську премію миру. Диктатор-"миротворець" нібито рятував українських дітей від "бомбардувань ЗСУ", заявив опальний чеченець, повторюючи популярні наративи роспропаганди.

"Порятунок дітей Донбасу класифікується як депортація... Новина не дивна, а, швидше, до смішного абсурдна: бомбити дітей не злочин, а рятувати їх – депортація. За цих дітей, товариші гаазькі дармоїди, ви Володимира Володимировича на Нобелівську премію миру мали висунути. Ми вже в Росії дітей Донбасу і прихистили, і нагодували, і в школи прилаштували. А ви навіть українських біженців по-людськи ухвалити не змогли всім Євросоюзом", - заявив Кадиров.

Він додав, що МКС "спритно прогнувся під заокеанського господаря, виконуючи його команди".

"Вся ця пихата демократія і лібералізм - брехня і циркова клоунада. ЄС, НАТО, ООН та інші подібні організації та об'єднання вже давно продемонстрували, що не є незалежними, неупередженими, непідцензурними. Виконують накази синхронно та завжди однополярно. Знову і знову показують своє справжнє обличчя. Це просто різні ляльки, якими зсередини керує та сама рука Заходу", - зазначив він.

Ба більше, Кадиров закликав "нормальних громадян Європи взяти ситуацію в руки та змінити ці маріонеткові режими".

"Побудуйте нові держави з чистими доктринами без якихось відхилень, меншин, прогинів під чужі амбіції, в яких вам Росія друг, а не ворог. Отоді й не треба буде її боятися. А поки що бійтеся", - підсумував він.

МКС видав ордер на арешт Путіна: головні новини

17 березня стало відомо, що Міжнародний кримінальний суд видав міжнародні ордери на арешт Володимира Путіна й уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

Відтак, Путіна можуть арештували правоохоронці 123 країн світу. Спікер очільника Росії Дмитро Пєсков стверджував, що видача ордера є неприйнятною. Варто зазначити, що український лідер Володимир Зеленський назвав таке рішення МКС історичним.

Байден заявив, що рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна є "дуже сильною позицією". Боррель наголосив, що це "тільки початок процесу".

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