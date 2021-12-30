Коли на шляху солдатів з'явився хлопчик, вони не зупинилися.

У Лондоні Королівська гвардія збила з ніг хлопчика під час чергування.

Відео події опублікував користувач TikTok.

На кадрах можна побачити, як двоє королівських гвардійців марширують вулицею в оточенні натовпу. У цей час на їхньому шляху з'являється дитина, але солдати не зупиняються та один із них марширує по хлопчикові, збивши його з ніг. Перед цим гвардієць крикнув дитині відійти.

Як повідомляє The Sun, військові стверджують, що після події солдат перевірив стан дитини та переконався, що все в порядку.

"Нам стало відомо про інцидент в лондонському Тауері... який трапився під час звичайного патрулювання. Чергові гвардійці попередили населення про наближення патруля, але, на жаль, дитина несподівано вибігла попереду солдата. Солдат спробував переступити через дитину і продовжив виконання свого обов'язку", - зазначив представник армії.

Раніше УНІАН писав про зникнення королеви воронів Лондонського Тауера. Воно породило страх перед старим пророцтвом, що коли ворони покинуть Тауер, будівля розвалиться і королівство разом з ним.

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