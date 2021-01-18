Одна з пташок, які живуть в лондонському Тауері, можливо померла, а легенда каже, що це може означати наближення кінця країни.

Вони неквапливо прогулюються і злітають, пронизливо кричать і шукають поживу. Дехто каже, що вони тримають майбутнє королівства у своїх страшних дзьобах. І тепер одна з них - їхня королева Мерліна - зникла.

Це породило страх перед старим пророцтвом, яке з'явилося в часи короля Чарльза II у 17 столітті. Воно попереджає: коли ворони покинуть Тауер Лондона, будівля розвалиться і королівство разом з нею. Про це пише New York Times.

Читайте такожCNN: Пандемія коронавірусу спричинила "епідемію" віщунів кінця світуПринаймні, так каже легенда - суміш міфу, вигадки і жорстокої комерціалізації. Але вона наділила постійну колонію воронів у знаменитій в'язниці й палаці на північному березі річки Темза рідкісним статусом - крилатих хранителів національної долі. А на додачу, ворони стали туристичним магнітом. Більшість людей включно з вартовими Таура, яких називають "біфітерами", відкидають пророцтво як вигадку часів Вікторіанської Британії у 19 столітті.

Але на тлі інших історій, з якими зіштовхнулося королівство: пандемія COVID-19, травми Brexit, ослаблення зв'язків, які тримали Об'єднане Королівство разом, - пророцтво видається не таким вже й фантастичним. Може воно вже втілюється?

Занепокоєння почало поширюватися в грудні, коли доглядач воронів Тауера Крістофер Скайф помітив, що Мерліни немає. Залишилися лише Джубілі, Гарріс, Гріпп, Рокі, Ерін і Поппі. За словами доглядача, спочатку він не хвилювався, тому що "вона волелюбним вороном і лишала територію Тауера багато разів".

"Я її друг. І вона зазвичай поверталася до нас. Але не цього разу. Тому я боюся, що вона більше не з нами", - сказав він BBC.

У заяві у середу хранителі Тауера підтвердили його підозри. Тривала відсутність Мерліни вказує, що "вона могла приставитись".

Для тих, хто пильно стежить за такими речами, це був важливий знак. Щоб пророцтво збулося, потрібно, щоб кількість воронів у Тауері стало менше 6. Це той мінімум, який вказаний у королівському наказі. Але доглядач воронів Скайф пішов на хитрість й тримав додаткову пташку.

Читайте такожFinancial Times: Наступні покоління не народились, що буде з економікою світу?Видання пише, що "здійснення пророцтва" можна було передбачити ще в серпні минулого року. Тоді через пандемію COVID-19 лондонський Тауер лишився без легіонів своїх відвідувачів. Ворони засумували і стали тривожними без контактів з людьми, які приносили їм смаколики на додачу до щоденних раціонів.

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Переклад: Лесь Димань