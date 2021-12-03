Головну ялинку Лондона встановили на Трафальгарській площі.

Міжнародний ялинковий скандал розгорівся у Великобританії. Жителі Лондона обурилися через ялинку, яку подарувала Норвегія.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Лісову красуню привезли з Норвегії й встановили на Трафальгарській площі - в кілометрі від Букінгемського палацу. Жителі міста обурені видом різдвяного дерева. На думку людей, гілки ялинки закороткі, а саме дерево "худе" та негарне.

Дерево міняти вже не будуть й прикрасять різдвяними вогниками. Трафальгарська площа буде однією зі святкових локацій Лондона.

Варто відзначити, що два роки тому вже був схожий скандал через різдвяне дерево. Тоді посол Норвегії заявив, що саме так виглядає 90-річна ялинка в дикій природі.

Довідка УНІАН. Норвегія з 1947 року дарує Великобританії головне різдвяне дерево. Це знак подяки за допомогу у Другій світовій війні.

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30 листопада у столиці США Вашингтоні до новорічних свят вже прикрасили офіційну резиденцію президента країни. За традицією, це зробила перша леді США Джил Байден за допомогою сотні волонтерів.

Центральною ялинкою Білого дому стала п'ятиметрова ялиця в Овальному кабінеті, робочій кімнаті президента США. На головній ялинці резиденції красуються білі голуби і стрічки з назвами американських штатів.

1 грудня загорілася різдвяними вогнями головна ялинка Нью-Йорка. На неї прийшли подивитися сотні глядачів.

Крім того, сезон різдвяних ярмарків почнеться по-різному в містах Європи. Одна з найдавніших і найбільших європейських ярмарків вже відкрилася у французькому Страсбурзі, який ще називають столицею Різдва. Однак пускають туди лише з COVID-сертифікатом і маскою. Однак у багатьох німецьких містах різдвяні ярмарки скасували через карантинні обмеження. Закриті вони і в Чехії, а також і в Словаччині та Австрії, які ввели повний локдаун.

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Автор: Анастасія Горбачова