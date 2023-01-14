Відповідні служби відправлять його в кишинівський зоопарк.

На південному-заході Молдови помітили лева, який гуляв з господарем.

Як повідомило видання Newsmaker, тварину, яка не водиться в країні, помітили місцеві рибалки у Штефанводському районі, він гуляв у лісі на березі Дністра разом з господарем. В підтвердження цього місцевий портал stiri.md. навіть виклав відео.

За словами голови Інспекторату охорони довкілля Іона Булмаги, хижаку шість місяців і його відправлять у зоопарк Кишинева.

Відео дня

"Учора інспектори відділу охорони навколишнього середовища виїхали на місце події, щоб розслідувати дії людини, якій належить тварина. На чоловіка склали протокол, тварину відправлять до зоопарку Кишинева в понеділок", - повідомив Булмага.

Він додав, що громадянин Молдови отримав лева в подарунок від Одеського зоопарку на знак подяки за підтримку українських біженців.

Дикі тварини з України

У вересні 2022 року на українсько-словацькому кордоні фотопастки зафіксували тигра, який втік з господарства у селі Стричава на Закарпатті. Про небезпечного звіра попередили жителів словацького села Улич на сході країни. Тигра також зафіксувала фотопастка приблизно за 5 км від села Брезовець.

Вас також можуть зацікавити новини: