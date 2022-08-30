36-річна жінка та 35-річний чоловік реалізовували тварин через сайт та соціальні мережі.

У Києві чоловіка та жінку викрили на незаконній торгівлі рідкісними тваринами.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Спільники розміщували в мережі Інтернет оголошення щодо продажу тварин, які занесені до Червоної книги. Під час обшуку у помешканнях порушників поліцейські виявили близько 400 тварин різноманітних видів, які утримувались в неналежних умовах.

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Повідомляється, що під час моніторингу мережі Інтернет поліцейські виявили декілька оголошень щодо продажу тварин, середовищем існування яких є дика природа і які занесені до Червоної книги.

"Встановлено, що 36-річна жінка та 35-річний чоловік реалізовували тварин через сайт та соціальні мережі. За ухвалою суду ми провели 5 обшуків у конспіративних та особистих квартирах фігурантів, де виявили близько 400 тварин різноманітних видів, серед яких і троє маленьких тигренят, мавпи, єноти, рептилії та птахи. До проведення слідчих дій були залучені також спеціалісти Державної екологічної інспекції та столичного зоопарку", - поінформували там.

Тварини утримувались у неволі в умовах, які не відповідають їх біологічним та індивідуальним особливостям, тим самим піддаються жорстокому поводженню з ними. Зокрема було виявлено, що в деяких вольєрах порушені санітарно-гігієнічні норми, травоїдні та хижі тварини утримуються у сусідніх клітках в одному приміщенні, а деякі з них зневоднені та виснажені. Також під час обшуків було виявлено безліч ветеринарної документації з ознаками підробки та пусті бланки документів на тварин.

Поліція за даним фактом відкрила одразу дві кримінальні справи: за ст. 299 ККУ жорстоке поводження та за ст. 358 ККУ підроблення документів. За скоєне їм загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією тварин.

Наразі правоохоронці вилучили диких та екзотичних тварин, вони перебувають на утриманні у столичному зоопарку.

Як повідомляв УНАН, раніше на Одещині піймали браконьєра із червонокнижною рибою майже на 3 мільйони гривень.