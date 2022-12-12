З боку Росії є спроби дестабілізувати ситуацію в Молдові, сказала Мая Санду.

Президентка Молдови Мая Санду відзначила відвагу українців, а також заявила, що Росія веде гібридну війну проти Молдови.

"Україна сьогодні захищає власну свободу, але вона також захищає свободу Молдови. Ми дуже вдячні відважним українцям, але ризики залишаються. Навіть якщо, завдяки Україні, сьогодні немає воєнної загрози, ми стикаємося з гібридною війною. Є спроби Росії дестабілізувати ситуацію в Молдові. Ми бачимо, що корумповані групи в Молдові разом з проросійськими політичними силами, які підтримуються Росією, організували протести з метою дестабілізації ситуації. Але як би важко не було, ми маємо знаходити рішення", - сказала Санду для CNN.

Позиція Молдови щодо війни в Україні

В липні цього року Молдова не пустила на свою територію російських військових з Придністров'я.

Відео дня

У Молдові на офіційному рівні заборонили російську пропаганду.

Міністр оборони Молдови приєднався до зустрічей у форматі "Рамштайн".

Також раніше повідомлялося ЗМІ, що Молдова шукає заміну російському газу.

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