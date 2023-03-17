Крім того, член парламенту Молдови прокоментував заяви про замах на лідера невизнаної ПМР.

Вирішення придністровського питання можливе лише після перемоги України у війні з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу у медіацентрі Україна-Одеса повідомив член постійної комісії з питань національної безпеки, оборони та громадського порядку парламенту Республіки Молдова Андріан Кептонар. "Ми думаємо, що придністровський конфлікт можна вирішити лише у мирний спосіб, але це можливо лише після перемоги України в цій кривавій війні проти фашистської Росії. Гарячі голови у ПМР дуже бояться такого сценарію, на даний момент ми спостерігаємо, що придністрівці дуже не хочуть, щоби розв'язався якийсь конфлікт з Україною, зокрема, бояться ЗСУ", - сказав політик.

За його словами, якщо гіпотетично уявити, що Україна зайде до Придністров’я без узгодження з Молдовою, то Україна відразу стає країною-агресором. При цьому Кептонар зазначив, що така ініціатива України в певному сенсі була б зрозумілою, бо з боку невизнаної ПМР йде відповідна загроза.

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Він також прокоментував повідомлення, яке минулого тижня тиражували російські ЗМІ, нібито про запобігання замаху на вбивство на "президента" Придністров'я Вадима Красносільського. "Замах на Красносільського – це клоунада. Не було ніякого замаху, тут нічого більше сказати", - акцентував Кептонар.

Ситуація у Придністров'ї

Як відомо, уряд Молдови де-факто не контролює Придністров'я з 1992 року.

Новий прем'єр Молдови Дорін Речан заявив, що його необхідно демілітаризувати. Також він закликав не ігнорувати небезпеку того, що Росія веде в Республіці гібридну війну.

Президент України Володимир Зеленський казав, що Україна завжди буде готова допомогти Молдові у вирішенні ситуації з Придністров'ям.

Минулого тижня російські медіа заявили, що у ПМР запобігли замаху на "президента" Придністров'я Вадима Красносільського та що в цьому є "українській слід".

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