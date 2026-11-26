Джерела видання зазначили, що поліпшення відносин між США та НАТО протягом останніх тижнів також стало приводом для очікуваного відтермінування.

Країни НАТО очікують, що США відкладуть остаточне рішення щодо скорочення чисельності американських військ у Європі до середини грудня або на пізніший термін. Про це повідомили джерела видання Bloomberg.

Зазначається, що це пов’язано з тим, що адміністрація Трампа знову зосередила зусилля на досягненні мирної угоди щодо України.

Джерела видання зазначили, що поліпшення відносин між США та НАТО в останні тижні також стало приводом для очікуваного відтермінування. Крім того, США позитивно оцінюють прагнення країн НАТО збільшити видатки на оборону і мають намір використовувати свої бази в Європі для проєктування сили на Близький Схід та в інші регіони.

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Країни-союзники очікували ухвалення рішення на початку грудня, але тепер вважають, що США зачекають до кінця місяця або до Нового року, повідомили джерела.

Раніше цього року міністр оборони Піт Хегсет стурбував союзників заявою про те, що США переглядають свою військову конфігурацію. Деякі представники побоювалися, що президент Дональд Трамп може скоротити контингент на 25 000 осіб - більш ніж на чверть від нинішніх 80 000 військовослужбовців, розміщених у Європі.

Тепер союзники вважають, що скорочення становитиме близько 5 000 осіб.

Минулого тижня в штаб-квартирі НАТО заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі заявив, що Сполучені Штати "будуть готові адаптуватися, щоб підтримати мирні переговори". Так він відповів на запитання про те, чи враховуватимуться вимоги Росії в процесі перегляду американської військової присутності.

Очікується, що основна частина скорочень торкнеться Німеччини, де дислокується найбільший контингент американських військ у Європі. При цьому в країнах на східному фланзі НАТО - насамперед у Польщі - чисельність американських військ, навпаки, може збільшитися.

США та НАТО

Скорочення американського військового контингенту в Європі, де наразі перебувають близько 80 тисяч військовослужбовців США, буде меншим, ніж побоювалися європейські лідери.

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