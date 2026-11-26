Фінансування забезпечать Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія, кошти США для цієї закупівлі не залучатимуть.

Державний департамент США погодив можливий продаж Україні пакета обладнання та послуг для обслуговування винищувачів F-16: орієнтовна вартість угоди становить 621,9 млн доларів. Про це йдеться в заяві на сайті Державного департаменту США.

Фінансування забезпечать Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія, кошти США для цієї закупівлі не залучатимуть.

Зазначається, що Україна використає фінансування в межах програми JUMPSTART (Joint Ukraine Multinational Program - Services, Training and Articles Rapid Timeline). Вона передбачає оперативне забезпечення України необхідними послугами, навчанням та обладнанням.

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Запитаний пакет для обслуговування F-16 включає:

пристрої з піротехнічним запуском та порохові пристрої (Cartridge Actuated Devices / Propellant Actuated Devices);

лабораторне обладнання;

транспортну підтримку.

Важливо, що ці позиції мають доповнити раніше укладену угоду, вартість якої була нижчою за поріг обов’язкового повідомлення Конгресу США.

У Держдепі зазначили, що потенційний продаж посилить здатність України протистояти нинішнім і майбутнім загрозам, виконувати завдання із самооборони та забезпечувати регіональну безпеку. Зокрема, це має зміцнити українські можливості протиповітряної оборони. За оцінкою американської сторони, Україна зможе інтегрувати це обладнання та послуги у свої Збройні сили.

"Постачальників визначатимуть за результатами конкурентних закупівель уряду США відповідно до Федерального положення про закупівлі (FAR). Наразі американська сторона не знає про наявність домовленостей щодо компенсаційних угод. Якщо такі домовленості з’являться, їхні умови узгоджуватимуть безпосередньо покупець і підрядники", - сказано у повідомленні.

F-16 для України

Українські високопосадовці закликають партнерів передати Повітряним силам ЗСУ ще 40 винищувачів F-16, які використовуються для збиття дронів. Одним з джерел для такого посилення можуть стати борти з авіапарку Національної гвардії США: про це наразі веде перемовини Європа.

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