За попередніми даними, двоє людей серйозно поранені.

У Німеччині сьогодні, 30 серпня, прогримів вибух на оборонному підприємстві, де виробляють вибухові речовини.

"Інцидент стався в Тройсдорфі (Північний Рейн-Вестфалія), двоє співробітників дістали серйозні поранення", - повідомляє BILD.

Як зазначається, на місці працюють рятувальні вертольоти, співробітники поліції і пожежна бригада.

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Яка причина вибуху, поки невідомо. Водночас видання пише, що, за попередніми даними, йдеться про подію на території оборонного підприємства Diehl Defense.

За даними газети Kölner Stadt-Anzeiger, у цієї компанії є два дочірніх підприємства в Тройсдорфі - Dynitec і DynaEnergetics.

Вибухи на німецьких заводах

Як відомо, це вже не перша надзвичайна подія на німецьких підприємствах.

Нагадаємо, 29 липня близько 12:00 на найбільшому хімічному заводі Німеччини - BASF SE у Людвігсгафені - стався вибух. Повідомлялося про 14 постраждалих. Над містом нависла величезна хмара диму. Людей просили об'їжджати постраждалі райони, тримати вікна і двері зачиненими, а також вимкнути системи вентиляції та кондиціонування повітря.

Пізніше стало відомо, що співробітники підприємства дістали незначні травми.

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