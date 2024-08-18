Дві кабінки вигоріли вщент, причина займання встановлюється.

У Німеччині під час музичного фестивалю спалахнуло колесо огляду, на якому в цей час перебували люди – десятки відвідувачів заходу постраждали, двоє – у тяжкому стані.

Як повідомляє The Telegraph, близько 30 людей постраждали, коли спалахнуло колесо огляду на музичному фестивалі Highfield. "У суботу ввечері на атракціоні Highfield Festival на озері Стормталер поблизу Лейпцига можна було побачити полум'я та дим. За даними організаторів фестивалю, близько 21.00 на колесі огляду спалахнули дві кабінки", – сказано у публікації.

Йдеться, що натовпи з жахом спостерігали, як палають дві кабінки з людьми. Наразі причина займання встановлюється. "Постраждалі отримують лікування та почуваються добре, враховуючи обставини", – йдеться у заяві фестивалю. У ній також сказано, що організатори розважального заходу співпрацюють із пожежною бригадою, поліцією, рятувальними та медичними службами.

Відео дня

За повідомленнями ЗМІ, серед постраждалих було четверо поліцейських. "Дві кабінки згоріли, але представник пожежної бригади повідомив, що ситуація взята під контроль", – пише The Telegraph. Більшість постраждалих отримали легкі травми (отруєння продуктами горіння), але двоє людей перебувають у тяжкому стані.

Важливі новини світу - сьогодні це варто прочитати

Як повідомляв УНІАН, 2 червня у Чехії, у місті Ліберець, під час святкували Дня захисту дітей, блискавка вдарила у дерево, під яким від дощу ховалися люди – багато дорослих та дітей отримали травми та госпіталізовані. Святкування розпочалося о другій годині дня у замковому парку у Вратиславицях, куди прийшли сотні людей. Заходи включали традиційні дитячі розваги та концерт. Через дощ частина відвідувачів пішла, але багато хто вирішив перечекати негоду і ховався під великим деревом. Саме в цей 20-метровий дуб близько пів на п'яту вечора вдарила блискавка.

При цьому дуб витримав удар блискавки – на людей, які під ним ховалися, не впало жодної гілки. Однак внаслідок природного явища два десятки відвідувачів заходу постраждали. Сімнадцять із них, у тому числі десять дітей віком від двох до шістнадцяти років, опинилися у лікарні в Ліберці, двоє людей - у сусідньому Яблонеці-над-Нисою. Ще одного постраждалого доставлено вертольотом до празької лікарні в Мотолі. Рятувальникам довелося реанімувати кількох людей на місці.

Вас також можуть зацікавити новини: