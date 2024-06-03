Рятувальникам довелося реанімувати кількох людей прямо на місці події.

У Чехії, у місті Ліберець, під час святкували Дня захисту дітей, блискавка вдарила у дерево, під яким від дощу ховалися люди – багато дорослих та дітей отримали травми та госпіталізовані. Як повідомляє Новини, НП сталася в неділю, 2 червня.

Зазначається, що святкування розпочалося о другій годині дня у замковому парку у Вратиславицях, куди прийшли сотні людей. Заходи включали традиційні дитячі розваги та концерт. Через дощ частина відвідувачів пішла, але багато хто вирішив перечекати негоду і ховався під великим деревом. Саме в цей 20-метровий дуб близько пів на п'яту вечора вдарила блискавка.

"Блискавка, грім, ми бачили, як падали люди. Вона (блискавка – УНІАН) вдарила у дерево, під яким було багато людей. Це було жахливе видовище", - розповів один з учасників заходу.

Відео дня

"Це був страшний удар", - додав інший очевидець. Він також сказав, що на місці події розпочалася паніка.

При цьому дуб витримав удар блискавки – на людей, які під ним ховалися, не впало жодної гілки.

Невдовзі після інциденту парк спорожнів – організатори згорнули декорації, глядачі розійшлися.

"Можна сказати, що удар блискавки поклав край святкуванню", - заявив Лукаш Кайінек з відділу культури Вроцлавської міської ратуші, яка організувала святкування Дня захисту дітей.

Внаслідок удару блискавки рятувальники зафіксували два десятки постраждалих. Сімнадцять із них, у тому числі десять дітей віком від двох до шістнадцяти років, опинилися у лікарні в Ліберці, двоє людей - у сусідньому Яблонеці-над-Нисою. Ще одного постраждалого доставлено вертольотом до празької лікарні в Мотолі. Рятувальникам довелося реанімувати кількох людей на місці.

В основному постраждалі отримали порушення серцевого ритму, опіки та неврологічні травми, пов'язані з тимчасовим порушенням рухливості кінцівок.

Влучання блискавки по людях

У Пуерто-Рико від удару блискавки постраждали троє неповнолітніх, які під час грози перебували на узбережжі - на пляжі Монтонес в Ісабелі. Діти були на пляжі під час негоди, коли поруч з ними вдарила блискавка. Потерпілим - 7, 10 та 12 років, вони мають американське громадянство, але проживають у муніципалітеті Тоа Баха в Пуерто-Рико.

Хлопчики були доставлені до лікарні. Момент ураження потрапив на відео. Місцева влада закликала людей бути обачними під час негоди, зокрема на узбережжі.

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