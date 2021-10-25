"Око Дубая" досягає 250 метрів у висоту.

Об'єднані Арабські Емірати, де співачка Лобода святкувала день народження, навіть під час пандемії коронавірусу продовжують дивувати. У Дубаї відкрили найбільше у світі колесо огляду Ain Dubai - "Око Дубая".

Про це повідомляє Khaleej Times.

Колесо огляду побудували на штучному острові. Його висота 250 метрів. При цьому 48 кабінок одночасно вміщають 1750 осіб.

Крім того, гостям пропонують унікальні сервіси, наприклад, вечерю або випивку з бару. Також тут можна провести захід або навіть зіграти весілля.

У день відкриття наслідний принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум відвідав колесо огляду та зняв запаморочливе відео. На кадрах видно, як він сидить на даху кабінки та п'є каву на найвищій точці.

Колесо огляду в день відкриття відвідали й жителі Дубая, й туристи. Також на церемонії відкриття побував і УНІАН.

Як раніше повідомляв УНІАН, державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії запустив новий проект The Rig ("Бурова вежа"), в рамках якого в Перській затоці з'явиться нова туристична зона.

Автор: Анастасія Горбачова