Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн звинуватила Шольца в тому, що він копіює свою попередницю Ангелу Меркель і засновує політику на опитуваннях, роблячи тільки те, що подобається громадськості.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц має "майже аутичні риси", за словами німецької ліберальної кандидатки на виборах до ЄС Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн.

"Через три роки я зрозуміла, що у нього майже аутистичні риси, як з погляду його соціальних контактів у політиці, так і з погляду його нездатності пояснити свої дії громадянам", - сказала в інтерв'ю Штрак-Ціммерманн, давній критик Шольца, пише Politico.

Зауваження, які здаються вкрай суперечливими і образливими, прозвучали всього за кілька днів до того, як німці підуть на виборчі дільниці на європейських виборах.

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Штрак-Ціммерманн, провідний кандидат від Вільної демократичної партії Німеччини на виборах до ЄС, часто критикувала канцлера за його нерішучий підхід до відправки військової допомоги Україні.

"Ви не можете достукатися до нього, тому що він кричуще самовпевнений", - сказала Штрак-Ціммерманн, додавши, що так думають навіть однопартійці канцлера.

Вона звинуватила Шольца в тому, що він копіює свою попередницю Ангелу Меркель і засновує політику на опитуваннях, роблячи тільки те, що подобається громадськості.

"Він формує політику виключно на основі опитувань", - сказала Штрак-Ціммерманн.

За її словами, завдання політика - не говорити людям те, що вони хочуть почути, а "формувати політику і пояснювати її своїм співгромадянам".

Позиція Штрак-Ціммерманн

Раніше Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн розкритикувала канцлера Німеччини Олафа Шольца за те, що він не робить більше для України, зокрема не відправив до країни крилаті ракети Taurus німецького виробництва. Однак вона додала, що сподівається на зміну думки Шольца з цього питання.

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