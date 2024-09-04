Штатам не варто жартувати з приводу російських "червоних ліній", стверджує міністр закордонних справ країни-агресора.

Триває війна в Україні проти РФ, і російська сторона побачила в позиції США щодо допомоги Києву насмішки над кремлівськими "червоними лініями".

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров, відповідаючи на запитання про можливе постачання Києву американських крилатих ракет великої дальності JASSM, які можуть досягти російської території, застеріг Штати від жартів щодо "червоних ліній" Кремля, пише агентство Reuters.

За словами ворожого чиновника, американська влада нібито випускає з уваги почуття взаємного стримування, яке лежало в основі безпекового балансу між Москвою і Вашингтоном з часів "холодної війни", і що "це небезпечно".

Відео дня

"Я нічому не здивуюся - американці вже перейшли встановлений ними самими поріг. Їх підбурюють, і Зеленський, звісно, це бачить і користується. Але вони мають розуміти - вони жартують з приводу наших "червоних ліній". Їм не слід жартувати з приводу наших "червоних ліній", - побурчав очільник МЗС.

У центрі уваги допомога Україні - що вже повідомлялося

Раніше агентство Reuters писало, що американська влада близька до угоди про постачання Україні крилатих ракет великої дальності JASSM, і що цю ідею лобіює президент України Володимир Зеленський.

Варто зазначити, що російська влада неодноразово погрожувала Заходу застосуванням ядерної зброї в разі нібито "зазіхання" на російські території. Незважаючи на такі погрози, зокрема, США продовжують підтримувати Київ у боротьбі проти російських загарбників, але не дозволяють бити своєю зброєю вглиб російської території.

На початку серпня Збройні сили України почали звільняти Курську область Росії. Українські воїни взяли під контроль десятки населених пунктів і створили військову комендатуру. Наприкінці серпня заступник речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що Штати прискорили передачу Україні озброєнь. За її словами, зараз поставки регулярні, і це стосується й зенітних ракетних комплексів Patriot.

Вас також можуть зацікавити новини: