Офіційно представлений т.в.о. головнокомандувача ВМФ країни-агресора.

У Кронштадті (РФ) на церемонії з нагоди дня моряка-підводника офіційно представили адмірала Олександра Моїсеєва як т.в.о. головнокомандувача ВМФ Росії.

Про це повідомляє The Moscow Times. Зазначається, що раніше він командував Північним флотом Росії. "Моїсеєв - підводник, який у 2011 році отримав звання героя Росії за успішні ракетні пуски з підводного човна стратегічного призначення", - йдеться у повідомленні.

Згідно з публікацією, зміна ватажка ВМФ відбулася після серії великих втрат Чорноморського флоту РФ, який тільки за останній місяць залишився без двох кораблів, а з початку повномасштабної війни, розв'язаної РФ проти України, втратив майже третину бойової потужності.

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"Загалом за два роки війни Росія втратила понад 20 суден, включно з десантними кораблями, підводними човнами і флагманським крейсером "Москва", випливає з підрахунків Oryx на основі відкритих даних. До вторгнення в Україну флот Росії в Чорному морі налічував понад 70 кораблів", - зазначає видання.

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Нагадаємо, про відставку попереднього головнокомандувача Військово-морського флоту Росії адмірала Миколи Євменова стало відомо 10 березня. Відразу ж з'явилася неофіційна інформація, що його посаду обійняв Олександр Моїсеєв.

Євменова призначили головкомом російського ВМФ у 2019 році. Він народився 1962-го в Москві, навчався в Ленінграді та Петербурзі, командував підводними силами Тихоокеанського флоту, з 2016 року - Північним флотом. Євменов і Моїсеєв - ровесники.

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