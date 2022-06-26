Сьогодні вдень Міноборони РФ відзвітувало про візит Сергія Шойгу Донбасу.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу не відвідував пункти управління ЗС РФ на території Луганської та Донецької областей.

Про це пише журналіст Роман Цимбалюк у своєму Telegram.

Замість Донбасу Шойгу відправився в Бєлгород, "де для нього і генералів МО і ГШ, котрі його супроводжували, влаштували показові доповіді про ведення бойових дій на території України, показове нагородження медалями та орденами".

Російське командування боїться, що Україна ліквідує Шойгу, пише Цимбалюк.

"Причина відмови від відвідування Луганської та Донецької областей Сергієм Шойгу є страх командувачів воюючих угруповань, що командування ЗС РФ може бути знищено ракетним ударом ЗС України і їхнє небажання демонструвати реальні втрати російської армії під час бойових дій", - повідомляє журналіст.

Як писав УНІАН, сьогодні вдень Міноборони РФ відзвітувало про візит Сергія Шойгу. Нібито міністр ознайомився з поточною ситуацією на фронті, "провів інспекцію" окупованих територій.

На відео, опублікованому РФ, показано, як делегація з Шойгу виходить з вертольота, потім проводить нараду, після якої нагороджує окупантів медалями.

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