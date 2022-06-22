Підприємство пов'язують з підозрюваним у держзраді кумом Путіна Віктором Медведчуком.

В Ростовській області РФ горить Новошахтинський нафтопереробний завод.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

За попередніми даними, пожежа почалася близько 9 ранку на установці з переробки нафти. Площа займання становить 50 квадратних метрів. Постраждалих нема.

Згодом канал опублікував відео, на якому видно, що НПЗ атакував безпілотник. На кадрах видно, як БПЛА наближається до заводу, а потім скидає на нього вибухівку. Стався вибух та займання.

Голоси за кадром обговорюють, що безпілотник "прилетів з України". Інші чоловіки перегукуються у паніці.

Наразі пожежу ліквідовують російські рятувальники. Натомість Telegram-канали публікують кадри, на яких видно рештки безпілотника.

Новошахтинський завод нафтопродуктів проектною потужністю переробки до 7,5 млн. тонн нафти на рік було введено в експлуатацію у 2009 році. 27 лютого 2014 року росіяни почали відкриту фазу анексії українського Криму. За даними "Схем", того ж дня дружини депутатів від ОПЗЖ Віктора Медведчука та Тараса Козака отримали свої частки у Новошахтинському заводі нафтопродуктів приблизно за $40 000.

У квітні минулого року російський "Інтерфакс" повідомив, що новим власником Новошахтинського НПЗ став великий будівельний підрядник ПЕТОН.

Як повідомляв УНІАН, Росія неодноразово атакувала українські нафтобази з початку повномасштабного вторгнення.

Кілька днів тому президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти намагаються погіршити ситуацію із пальним в Україні, обстрілюючи паливну інфраструктуру. Він пообіцяв відповідь на удари.

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