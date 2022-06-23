Російські спецслужби зайнялися підготовкою підґрунтя розглянутого Путіним варіанту поповнення відсутніх резервів - загальної мобілізації.
Про це в ефірі Freedom повідомив військовий експерт Олег Жданов.
"Керівництво Росії готує як запасний варіант введення (НС - ред.) в прикордонних з Україною областях і оголошення загальної мобілізації. І ось цей варіант вони постійно підігрівають", - вважає Жданов.
Він згадав серію терактів в Бєлгороді, Курську, Брянську, які, за словами експерта, "в принципі так нічим і не закінчилися, але зараз в прикордонних областях діє ступінь терористичної загрози "жовтий".
"Після ось цієї атаки на НПЗ (Ростовської області - ред.) нібито українського безпілотника... Хоча у нас найдальший безпілотник - 150 км, а від наших позицій до (Кам'янсько-) Шахтинська - більше 200 км. Окуповані території РФ насичені ППО, які могли його побачити і збити кілька разів поспіль. Після цієї атаки на НПЗ може бути оголошений рівень терористичної загрози "червоний", а це значить введення надзвичайного стану і загальна мобілізація", - пояснив Жданов.
Таким чином, підсумував експерт, "спецслужби Росії готують варіант, який розглядається Путіним як вирішення проблем з поповненням особового складу в армії".
"Вони готують план "Б", щоб сформувати і поповнити резерви для подальших атак на нашу державу", - додав Жданов.
Як писав УНІАН, 22 червня в Ростовській області РФ горів Новошахтинський нафтопереробний завод. НПЗ атакував безпілотник. Росія звинуватила в атаці українські сили.
Війна в Україні: актуальні дані
Росія зосередила всі зусилля на захопленні Донбасу. Зараз тривають запеклі бої за Сєвєродонецьк. Найближчим часом ворог може захопити Лисичанськ, попереджають експерти з ISW.
Разом з тим в районі Білогорівки окупанти відмовилися форсувати Сіверський Донець, боячись нових великих втрат у техніці та живій силі.
21 червня противник знову атакував ЗСУ на Слов'янському напрямку, а в Харківській області намагається утримати українські сили та не допустити їхній вихід до російського кордону.
На думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, цілями Росії є захоплення Сєвєродонецька, прохід з боку півдня до Лисичанська та рух з боку Попасної з подальшим встановленням контролю над трасою Лисичанськ-Бахмут.
Прем'єр Британії Борис Джонсон вважає, що РФ може вичерпати ресурси у боях на Донбасі.
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