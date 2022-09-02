Літак порушив американські санкції, запроваджені проти РФ у відповідь на вторгнення в Україну.

Суд в Техасі видав ордер на вилучення літака Boeing, що належить російській нафтогазовій компанії "Лукойл" і вратість якого оцінюється $45 млн.

Про це повідомили в Міністерстві юстиції США.

Літак порушив американські санкції, запроваджені проти РФ у відповідь на вторгнення в Україну, коли провів перельоти з та до Росії, пояснюється в документі.

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Зокрема санкції запроваджені Міністерством торгівлі США, передбачають обмеження на експорт, передачу та пересування літаків до, або всередині Росії без відповідного дозволу. Компанія "Лукойл" перебуває під санкціями США з 2014 року.

Вилучення координує ініціатива Мін'юсту США Kleptocapturе. Створена в березні 2022 року, ініціатива протистоїть ухиленню від санкцій, введених через російську війькову агресію в Україні.

Серед відомих арештів, здійснених в рамках Kleptocapturе - арешт 106-метрової яхти Amadea вартістю $300 млн, яка належить підсанкційному російському олігарху Сулейману Керімову.

Як повідомлв УНІАН, 7 червня Верховний суд Фіджі дозволив США вивезти за межі острова суперяхту Amadea, яка була затримана на запит Вашингтона, який вважає, що вона належить російському мільярдеру Сулейману Керімову, який потрапив під санкції.

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