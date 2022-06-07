Суд вирішив, що суспільний інтерес вимагає, щоб яхта "пішла з вод Фіджі", оскільки її стоянка на острові "дорого обходилася уряду".

Верховний суд Фіджі дозволив США вивезти за межі острова суперяхту Amadea, яка була затримана на запит Вашингтона, який вважає, що вона належить російському мільярдеру Сулейману Керімову, який потрапив під санкції.

Як пише Reuters, суд ухвалив, що суспільний інтерес вимагає, щоб яхта "пішла з вод Фіджі", оскільки її стоянка на острові в умовах юридичних суперечок щодо її конфіскації "дорого обходилася уряду".

Яхта "увійшла до вод Фіджі без будь-якого дозволу і, швидше за все, щоб уникнути судового переслідування з боку Сполучених Штатів", - йдеться у ухвалі суду.

За словами генпрокурора Фіджі Крістофера Прайда, суд погодився з тим, що "питання щодо відмивання грошей та власності" мають вирішуватися в суді США. "Amadea передана владі США і тепер залишить Фіджі", - сказав він.

106-метрова яхта Amadea, вартість якої досягає $325 млн, прибула на Фіджі 13 квітня після 18-денного переходу з Мексики.

Через тиждень влада острова затримала судно на запит США, на початку травня суд Фіджі арештував яхту і дозволив передати її Вашингтону.

Раніше Верховний суд Фіджі відклав це рішення до апеляції офіційного власника яхти - зареєстрованої на Кайманових островах компанії Millemarin Investments, яка стверджує, що судно не належить Керімову.

Поки Верховний суд Фіджі розглядав цю апеляцію, уряд острова оплачував утримання яхти. ФБР з цього приводу заявило, що експлуатаційні витрати яхти становлять від $25 млн до $30 млн на рік і зобов'язання платити їх буде покладено на США після передачі судна.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня поліція Фіджі затримала суперяхту Amadea російського мільярдера Сулеймана Керімова та її екіпаж через те, що яхта увійшла до виняткової економічної зони Фіджі без дозволу митниці.

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