Президент Франції заявив, що РФ "грається" з мирними пропозиціями, вбиваючи дітей і мирних мешканців.

Росія "грається" з мирними пропозиціями від США і України, продовжуючи вбивати дітей і мирних мешканців. Таку заяву зробив президент Франції Еммануель Макрон у мережі Х, коментуючи російський удар по Кривому Рогу 4 квітня та обстріл України вночі 6 квітня.

"У цей день національної скорботи в Україні мої думки з дітьми та всіма цивільними жертвами смертоносних ударів Росії, як, наприклад, у Кривому Розі 4 квітня. Знову минулої ночі численні російські удари були завдані по житлових кварталах Києва та кількох інших міст України", - написав Макрон.

Він нагадав, що Україна прийняла пропозицію президента США Дональда Трампа щодо повного та безумовного 30-денного припинення вогню ще майже місяць тому.

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"І поки ми працюємо з усіма нашими партнерами для забезпечення миру, Росія продовжує свою війну з новою інтенсивністю, не проявляючи жодної уваги до цивільних", - зазначив французький президент.

Макрон зазначив, що російські удари мають припинитися і припинення вогню має бути досягнуто якнайшвидше. Якщо ж Росія продовжить гальмувати й відкидати мир, за його словами, "мають послідувати рішучі дії".

"Скільки ще Росія гратиметься з мирними пропозиціями від Сполучених Штатів і України, продовжуючи вбивати дітей і мирних жителів?" - риторично запитав він.

Останні російські удари по Україні: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, внаслідок удару Росії по Кривому Рогу 4 квітня 19 людей загинуло, зокрема 9 дітей. Також у місті десятки постраждалих. РФ вдарила балістикою по житловому кварталу та дитячому майданчику. Пошкоджень зазнали 34 багатоквартирні будинки, 6 навчальних закладів, магазини, об'єкти бізнесу та інфраструктури, автомобілі, зруйнований приватний будинок.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини фактично визнало, що російська атака на Кривий Ріг може становити воєнний злочин, повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, представники ООН підтверджують відсутність будь-яких очевидних військових об’єктів у цьому районі.

Вночі 6 квітня РФ ударними дронами і різними видами ракет обстріляла Україну. У Києві, зокрема, вдарила по офісах телеканалів. У столиці загинула цивільна людина. Тим часом Міноборони держави-агресора зробило цинічну заяву, що удар було завдано "по центральній артилерійській базі озброєння ЗСУ, а також підприємствах оборонно-промислового комплексу, задіяних у виробництві БПЛА".

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