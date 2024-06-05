Брент Нейман зазначив, що Україні зараз хочуть надати великий аванс.

США та їхні партнери по Великій сімці домагаються прогресу в пошуку шляхів виділення Україні необхідної допомоги коштом прибутку, отриманого від заморожених активів РФ.

Видання Reuters пише, що нещодавнє рішення ЄС використовувати щорічний прибуток від іммобілізованих активів може потенційно забезпечити мільярди доларів на рік, щоб допомогти Україні протистояти військовому вторгненню Росії.

За словами помічника міністра з міжнародних фінансів Брента Неймана, США та їхні партнери по G7 вже зараз обговорюють можливість надання Україні більшої суми.

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"Одна з можливостей полягає в тому, щоб надати Україні значну суму авансом, щоб допомогти їй у короткостроковій перспективі, і пов'язати погашення цього кредиту з потоком майбутніх надприбутків", - заявив Нейман.

Він вважає, що це забезпечить негайну фінансову підтримку Україні і дасть зрозуміти Володимиру Путіну, що він "не може просто пережити Україну та її партнерів".

США підштовхують Велику Британію, Канаду, Францію, Німеччину, Італію та Японію до ухвалення рішення щодо виділення кредиту, забезпеченого доходами від заморожених активів, у розмірі до 50 мільярдів доларів найближчим часом. Кредит став основним варіантом, враховуючи, що країни G7, як і раніше, розходяться в думках щодо конфіскації активів.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що прибуток від активів становить від 3 до 5 мільярдів доларів на рік, а пропозиція США отримала підтримку.

Борг України за облігаціями

Нейман також висловив надію на те, що Україна і власники її облігацій незабаром досягнуть угоди щодо врегулювання заборгованості, яка відновить стійкість боргу України і забезпечить порівнянність поводження з кредиторами країни.

Україна прагне домогтися реструктуризації боргу до того, як наприкінці серпня закінчиться термін дворічного заморожування платежів на суму 20 мільярдів доларів.

У Києва є міжнародні облігації номінальною вартістю 19,7 мільярда доларів із терміном погашення у 2024-2035 роках. Згідно з розрахунками JPMorgan, з урахуванням прострочених відсотків Україна винна за цими облігаціями 23,6 мільярда доларів.

Україна також винна ще 2,6 мільярда доларів за попереднім зобов'язанням перед інвесторами, яке окремо розглядається на предмет перегляду.

Кредит США під доходи від активів РФ - останні новини

США ведуть переговори з партнерами про те, щоб очолити групу, яка надасть Україні допомогу в розмірі до 50 мільярдів доларів. При цьому величезні витрати будуть відшкодовані за рахунок непередбачених доходів від заморожених активів РФ.

При цьому країни "Великої сімки" сходяться на думці щодо плану США з вилучення доходів із заморожених російських активів, що забезпечить Україні до 50 мільярдів доларів.

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