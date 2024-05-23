Лідери "Великої сімки" остаточно обговорять цю пропозицію в червні.

Країни "Великої сімки" сходяться на думці щодо плану США з вилучення доходів із заморожених російських активів – кроку, який забезпечив би Україні критично необхідне фінансування на суму до 50 мільярдів доларів, пише Bloomberg.

Чиновники, знайомі з ходом дискусії, повідомили агентству, що уряди країн G-7 зараз широко підтримують пропозицію США використати майбутні доходи, отримані від близько 280 мільярдів доларів коштів російського центрального банку, більша частина яких іммобілізована в Європі.

Міністри фінансів країн G-7 обговорюють це питання під час зустрічі цього тижня в італійському місті Стреза з метою узгодити низку варіантів для прийняття остаточного рішення під час зустрічі лідерів 13-15 червня.

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За словами журналістів, хоча G-7 наближається до загальних контурів угоди, багато важливих деталей все ще обговорюються і потребують узгодження. Серед них – точний механізм позики, розмір суми, яка буде залучена авансом, і, що особливо важливо, як буде розподілений ризик між сторонами-учасницями, зазначили вони. Втім, єдине, в чому країни G-7 сходяться на думці, – це те, що Україні потрібно більше фінансування.

Гроші, отримані від такого плану, можуть бути використані для допомоги Україні у відновленні та військових потребах, заявила в четвер міністр фінансів США Джанет Єллен. Вона додала, що зібрана сума допоможе Україні не лише до 2025 року, але й надалі.

ЄС окремо вже погодився надавати Україні двічі на рік прибутки від заморожених коштів по мірі їх надходження. США наполягають на використанні цих прибутків для того, щоб мати змогу надати Києву більше грошей авансом, а майбутні надходження покриватимуть ці витрати. Очікується, що заморожені активи приноситимуть близько 5 мільярдів доларів на рік.

Активи РФ

США запропонували партнерами надати Україні допомогу в розмірі до 50 мільярдів доларів. При цьому величезні витрати будуть відшкодовані за рахунок непередбачених прибутків від суверенних російських активів, які були заморожені та за якими нараховуються відсотки в основному в Європі.

У вівторок, 21 травня, Рада Євросоюзу схвалила план із використання доходів від заморожених активів Росії для допомоги Україні. Україна отримає перші кошти з доходів від заморожених активів РФ у ЄС уже в липні поточного року.

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