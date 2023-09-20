Наразі відомо про 20 постраждалих і одну загиблу людину.

В Австрії поблизу Міхельдорфа сталася ДТП з міжнародним пасажирським автобусом, в наслідок якої загинула одна людина, десятки пасажирів травмовані.

Автобус, в якому були 40 пасажирів та два водії, слідував з Берліна до Трієста і близько 4:45 ранку виїхав за межі дороги і перекинувся. Серед пасажирів були громадяни України, Австрії, Словенії, Італії та Німеччини, повідомляє Apa.at.

На місце аварії прибули поліцейські, які ще з'ясовують обставини ДТП. Водіїв вже перевірили на наявність алкоголю в крові - результат негативний.

Відео дня

Пожежна служба Althofen повідомила, що на момент прибуття рятувальників в автобусі все ще перебували пасажири, включно з постраждалими. За допомогою гідравлічного аварійно-рятувального обладнання дістали трьох людей.

В даний час відомо, що загинула 19-річна мешканка Верхньої Австрії. Травми отримали 20 пасажирів, багатьох з них госпіталізували.

ДТП з українцями за кордоном

За кордоном час від часу стаються ДТП, в які потрапляють українці. Так, в кінці літа в Італії розбився автобус із громадянами України. Тоді повідомлялось, що чотири людини у важкому стані, ще десятеро отримали серйозні травми.

Тоді італійські ЗМІ повідомили, що автобус, який врізався в польський рефрижератор із фруктами та овочами, був переповнений українськими туристами, які поверталися додому.

Вас також можуть зацікавити новини: