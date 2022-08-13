Свідки стверджують, що після ДТП водій і один з пасажирів помінялися місцями.

В Австрії сталася аварія з українськими дипломатами. Інцидент вже прокоментували в МЗС України.

Як повідомляє видання Kronen Zeitung, аварія сталася вранці в п'ятницю, 12 серпня - в авто з німецькими туристами врізалася машина, в якій знаходилися троє високопоставлених співробітників посольства України в Австрії. Коли з'явилася поліція, порушники спробували сховатися, але були наздогнані поліцією.

Kronen Zeitung стверджує, цитуючи свідків, що після ДТП водій і один з пасажирів помінялися місцями. Передбачуваний водій здав тест на алкоголь. Результат склав 2,32 проміле.

У МЗС України підтвердили участь українського дипломата в ДТП в столиці Австрії. Прес-секретар Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко написав: "позиція МЗС України чітка: дипломатичний статус не дає право співробітникам українських дипломатичних установ порушувати правила дорожнього руху і наражати інших на небезпеку. Рішення про подальші кроки по учаснику ДТП буде прийнято за підсумками розслідування".

Нагадаємо, Австрія визначитися з планами щодо вступу в НАТО.

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