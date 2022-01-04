У Міноборони країни вважають, що Москва не хоче жити в мирі.

Російська Федерація несе реальну загрозу для Європи і Північноатлантичного альянсу. Москва не хоче жити в мирі.

Про це заявив Міністр оборони Естонії Калле Лаанет, передає Рostimees.

"Безпека нашого континенту і Альянсу знаходиться під реальною загрозою. Східний сусід Євросоюзу не бажає сам жити в мирі і демократії і не дає цього іншим", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра, РФ дивиться на деякі країни, як на території для завоювання.

Читайте такожП'ятірка держав зробили спільну заяву про неприпустимість ядерної війни"Деякі країни для нього всього лише території для завоювання, а не самостійні держави, де у народів є своя мова, культура і невід'ємне право вибирати свій шлях розвитку і, виходячи з цього, своїх партнерів", - заявив Лаанет.

Також він вказав, що Естонії більше не потрібно "відстоювати себе на самоті", тому що є "сильні союзники".

Можливе вторгнення РФ в Україну

Видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, в соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні і західні регіони Росії. За даними видання, в США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У листопаді Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

Крім того, в інших ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

За повідомленням Financial Times, Західна розвідка передбачає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року.

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