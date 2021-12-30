Окрім відправки озброєння та боєприпасів, Естонія також планує збільшити так звану м’яку допомогу Україні.

Міністерство оборони Естонії має намір надати Україні протитанкове озброєння, ракети Javelin та 122-міліметрові гаубиці.

Утім, для остаточного рішення необхідно отримати дозвіл від США, країни походження ракет, а також від Фінляндії та Німеччини, колишніх власників гаубиць, повідомляє ERR.

Естонія планує значно збільшити свою підтримку України на тлі концентрації російських військ на нашому кордоні.

"В принципі, Естонія ухвалила рішення в Міністерстві оборони, що наше бажання - підтримати Україну озброєнням та боєприпасами в нинішній складній безпековій ситуації. Те, що ми зараз розглядаємо - це ракети Javelin для протитанкових ракетних комплексів і 122-мм гаубиці та боєприпаси до них", - сказав керівник Департаменту міжнародного співробітництва Міністерства оборони Петер Куймет.

Однак він зазначив, що спершу потрібно отримати дозвіл від США як країни-виробника ракет.

"У випадку з гаубицями, оскільки ми отримали їх із Фінляндії, яка, своєю чергою, отримала їх з Німеччини, ми повинні запитати у Німеччини та Фінляндії згоди на передачу озброєння, і це процес, який ми почали з цими країнами", – додав Куймет.

Тож від того, як довго триватимуть переговори з цими країнами, залежать терміни надання допомоги Україні.

Окрім відправки озброєння та боєприпасів, Естонія також планує збільшити так звану м’яку допомогу Україні.

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"Естонська компанія готує мобільний польовий госпітальний комплекс для Збройних сил України за кошти німецької оборонної допомоги", - сказав Куймет. За його словами, що роль Естонії полягала в координації проекту і навчанні українських військових медиків використанню цього комплексу.

Його планують передати Україні в лютому, вартість такого госпіталя - близько п’яти мільйонів євро.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив про готовність Вільнюса готова передати Україні летальну зброю. Він не уточнив, яку зброю Литва передасть Україні.

Можливе вторгнення РФ в Україну

Видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У листопаді Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

Крім того, в інших ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року.

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