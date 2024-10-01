В небі над Румунією з'явиться радіолокаційний літак НАТО: у чому причина

Це крок для посилення безпеки країни через нещодавні інциденти з російськими дронами.

НАТО посилює контроль повітряного простору Румунії через військову активність РФ. Відтак, тепер повітряний простір країни додатково контролюватиме радіолокаційний літак AWACS.

Як повідомляє пресслужба НАТО, цей крок посилить здатність Румунії реагувати на "посилення повітряної активності поблизу її кордону".

"Польоти здійснюватимуться виключно над територією Альянсу з авіабази Превеза в Греції та головної бази AWACS НАТО в Гайленкірхені, Німеччина", - йдеться у повідомленні.

Російські безпілотники на території Румунії - що відомо

Як писав УНІАН, на початку вересня в Румунії знайшли уламки російського дрона. Зазначається, що росіяни атакували цивільні об'єкти та портову інфраструктуру України, тому на території країни й знайшли уламки ворожого БпЛА.

Водночас колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко пояснив, чому Польща та Румунія не збивають російські БпЛА. За його словами, причина в тому, що Путін розуміє лише мову сили, проте Захід не може її продемонструвати.

Вас також можуть зацікавити новини: