Також в Румунії закликали НАТО відреагувати на нещодавні випадки з падінням БпЛА на території країни.

Румунія проводить стратегічні кроки для того, аби зміцнювати свою оборону в умовах триваючої російсько-української війни, прискорюючи закупівлю боєприпасів і закликаючи НАТО відреагувати на вторгнення РФ в повітряний простір країни. Зокрема Вища рада національної Румунії заявила, що агресивні дії Росії в регіоні змусили країну переоцінити та скоригувати свої сили з військових закупівель для зміцнення своєї обороноздатності, повідомляє Euractiv.

Також члени Ради обговорили План розвитку румунської армії на 2025-2034 роки. У відомстві наголосили на необхідності для країни розвивати свій внутрішній промисловий потенціал з виробництва сучасної військової техніки як для збройних сил мирного часу, так і для підтримки в робочому стані наявної техніки, захисту критично важливих інтересів безпеки і забезпечення безпеки ланцюга поставок.

У Раді наголосили й на "виробництві і розробки нового обладнання для посилення військового потенціалу під час криз або у воєнний час".

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Крім того, на засіданні було розглянуто останні події агресії РФ, а саме нещодавні ескалації, які є "кричущими порушеннями міжнародного права".

"Було оцінено їхній вплив на регіональну безпеку в Чорному морі, що має значні наслідки як для Європи, так і для євроатлантичного регіону. Були обговорені додаткові заходи стримування і контрзаходи для реалізації на національному рівні і за підтримки союзників по НАТО", - йдеться в заяві.

За інформацією Business Insider, таке засідання відбулося тоді, коли міністр оборони Румунії Анджел Тилвар закликав НАТО до "рішучої, скоординованої" відповіді на вторгнення російських ракет і безпілотників в повітряний простір країни.

"Країни В9 глибоко стурбовані неодноразовими вторгненнями російських безпілотників і ракет в повітряний простір НАТО в Польщі, Румунії, Латвії, а також ескалацією напруженості на східному фланзі НАТО. Саме тому необхідна потужна, скоординована відповідь на рівні Альянсу, а також якнайшвидше запровадження ротаційної моделі протиповітряної оборони і інтегрованої протиракетної оборони", - наголосив він.

У виданні нагадали, що група B9 або Бухарестська дев'ятка була створена після анексії Криму Росією у 2014 році. До неї входять Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина та Чехія.

Російські безпілотники на території Румунії - що відомо

Як писав УНІАН, на початку вересня в Румунії знайшли уламки російського дрона. Зазначається, що росіяни атакували цивільні об'єкти та портову інфраструктуру України, тому на території країни й знайшли уламки ворожого БпЛА.

Водночас колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко пояснив, чому Польща та Румунія не збивають російські БпЛА. За його словами, причина в тому, що Путін розуміє лише мову сили, проте Захід не може її продемонструвати.

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