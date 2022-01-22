У відомстві наголосили, що світ не може ігнорувати ці проблеми та вирішувати їх потрібно буде об'єднавшись.

У 2022 році світу доведеться боротися з п'ятьма основними загрозами.

Як пише ORF.at, за словами генерального секретаря Організації Об'єднаних націй (ООН) Антоніу Гутерріша, цими загрозами є:

COVID-19,

фінансова криза,

клімат,

кібератаки,

загроза безпеці.

"Пандемія коронавірусу, кліматична криза, стан світової фінансової системи, інтернет-беззаконня і загрози миру й безпеці - це найбільші виклики, що стоять перед світом прямо зараз", - заявив Гутерріш на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку.

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За його словами, світ не може ігнорувати ці проблеми та вирішувати їх потрібно буде об'єднавшись.

"Але ми не можемо дозволити собі розкіш просто каталогізувати наші проблеми. Ми повинні вирішити їх, і ми можемо їх вирішити. Але це можна зробити тільки як солідарне співтовариство держав", - сказав Гутерріш.

Раніше, як писав УНІАН, в ООН наголосили на необхідності вакцинувати від COVID-19 кожну людину у світі: тільки так можна пришвидшити вихід з пандемії.

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