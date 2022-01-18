Без цього, на думку генсека ООН, можуть виникнути нові штами, які призведуть до зупинення повсякденного життя та економіки.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш наголошує на необхідності вакцинувати від COVID-19 кожну людину у світі. На його думку, тільки так можна пришвидшити вихід з пандемії.

Про це він заявив у понеділок Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає Укрінформ.

Він також зазначив, що без цього неможливе повноцінне відновлення економіки.

Читайте такожПандемія коронавірусу може стати ендемією, а все через Омікрон - німецький вірусолог"Якщо ми не зможемо вакцинувати кожну людину, то породимо нові варіанти, які поширяться через кордони й призведуть до зупинення повсякденного життя та економіки", - наголосив Гутерреш.

Він нагадав, що минулої осені ВООЗ представила стратегію, яка передбачає вакцинацію 40% населення планети до кінця 2021 року й 70% – до середини цього року, проте до виконання цієї мети країни й досі не наблизились.

"Рівень вакцинації в країнах з високим рівнем доходу, як не соромно, у сім разів вищий, ніж в африканських країнах. Нам потрібна рівність вакцин, причому негайно", - додав він.

Гутерреш підкреслив, що фармацевтичні компанії мають виявити солідарність із країнами, що розвиваються, поділившись досвідом розробки вакцин, "аби ми всі могли знайти вихід із цієї пандемії".

Нагадаємо, ВООЗ схвалила ще два препарати для лікування COVID-19.

У нових рекомендаціях зазначено, що важкий перебіг COVID-19 пропонують лікувати препаратом "Барицитиніб". Наразі він застосовується в терапії ревматоїдного артриту.

При цьому коронавірус середнього ступеня тяжкості, але з високим ризиком госпіталізації, пропонують лікувати препаратом моноклональних антитіл "Сотровімаб".

Вас також можуть зацікавити новини: