Державне фінансування цього року на це не виділяється.

Надзвичайний і Повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що в основних містах Ізраїлю 9 травня не відзначатимуть публічно.

Про це він сказав в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"9 травня - День перемоги у Другій світовій війні відмічається (в Ізраїлі - УНІАН), але є певні особливості цього року. Ми працювали над тим, щоб привернути увагу ізраїльського істеблішменту до того, що решта світу відмічає цей день 8 травня, а не 9 травня і також були численні звернення ветеранів ізраїльських... і наших звернень, Посольства… До нас прислухалися. Мери міст основних відмовляться відмічати це свято публічно, державне фінансування цього року виділятися на це також не буде. Обмежаться тільки тим, що 10 травня проведуть урочистості у Кнесеті, що передбачено чинним законом, і на горі Герцля (національне кладовище Ізраїлю, розташоване в західній частині Єрусалима - УНІАН) 9-го числа зберуть ветеранів, але без присутності іноземних дипломатів… Дуже стримане відзначення", - зазначив Посол.

Він акцентував, що українська символіка в Ізраїлі заохочується. "Більшість посольств європейських принаймні, всі мають українські прапори на своїх флагштоках поруч із своїми національними", - сказав Корнійчук.

Раніше повідомлялося, що у Москві до 9 травня розклеїли плакати з українським пілотом, будинок якого зруйнували окупанти.

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