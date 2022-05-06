У параді візьме участь командний літак Іл-80 "судного дня", який може перевозити найвище керівництво Росії у разі ядерної війни.

Президент РФ Володимир Путін надішле Заходу попередження про "судний день" на параді Перемоги у Другій світовій війні.

Про це пише Reuters. Зазначається, що Путін виступить на "Красній площі" перед парадом військ, танків, ракет та міжконтинентальних балістичних ракет.

За повідомленням Міноборони РФ, у параді візьмуть участь надзвукові винищувачі, стратегічні бомбардувальники Ту-160 та, вперше з 2010 року, командний літак Іл-80 "судного дня", який може перевозити найвище керівництво Росії у разі ядерної війни.

У цьому сценарії Іл-80 має стати пересувним командним центром президента Росії. Він нібито нашпигований технологіями, але конкретні деталі є державною таємницею РФ.

Напередодні 9 травня у Москві та західних столицях ходили чутки, що Путін готує якусь спеціальну заяву щодо України, можливо, пряме оголошення війни чи навіть національну мобілізацію.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков відкинув ці припущення, назвавши їх "нісенітницею".

Кремль не відповів на прохання прокоментувати, що Путін може сказати у своєму виступі, який проголосить з трибуни на "Красній площі" перед Мавзолеєм Володимира Леніна.

Торік Путін дорікнув західній винятковості і, за його словами, зростанню "неонацизму та русофобії" — тенденцій, до яких він знову і знову повертався, коли говорив про Україну.

США та інші союзники збільшили постачання зброї в Україну, а деякі російські військові закликали Путіна посилити вогневу міць проти України, повідомили два джерела, близькі до збройних сил.

Вас також можуть зацікавити новини: