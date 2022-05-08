В рамках святкування 9 травня в Москві розклеїли плакати із зображенням українського пілота Петра Дзюби. Будинок ветерана і кладовище, де він похований, окупанти розбомбили під час повномасштабного вторгнення в Україну.
Знімок плаката опублікувала російська журналістка Тетяна Фельгенгауер на своєму акаунті в Twitter. А інформацією про солдата, який зображений на ньому, поділився користувач Facebook Вадим Баранов.
Петро Дзюба жив у Костянтинівці Донецької області, а був похований на кладовищі в Харкові. Обидва міста з моменту повномасштабного вторгнення піддавалися жорстоким обстрілам. Ось така данина поваги ветеранам від російських окупантів.
Історична довідка від УНІАН. З червня 1941 року по травень 1944-го Петро Дзюба брав участь у численних боях в ході Великої Вітчизняної війни. Він бився на Південно-Західному, Сталінградському, Південному, 4-му Українському фронтах. Особисто збив 16 ворожих винищувачів і ще 19 — у складі бойового підрозділу. За заслуги в битвах був нагороджений званням Герой Радянського Союзу.
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