Кладовище, де був похований солдат, росіяни теж розбомбили.

В рамках святкування 9 травня в Москві розклеїли плакати із зображенням українського пілота Петра Дзюби. Будинок ветерана і кладовище, де він похований, окупанти розбомбили під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Знімок плаката опублікувала російська журналістка Тетяна Фельгенгауер на своєму акаунті в Twitter. А інформацією про солдата, який зображений на ньому, поділився користувач Facebook Вадим Баранов.

Петро Дзюба жив у Костянтинівці Донецької області, а був похований на кладовищі в Харкові. Обидва міста з моменту повномасштабного вторгнення піддавалися жорстоким обстрілам. Ось така данина поваги ветеранам від російських окупантів.

Історична довідка від УНІАН. З червня 1941 року по травень 1944-го Петро Дзюба брав участь у численних боях в ході Великої Вітчизняної війни. Він бився на Південно-Західному, Сталінградському, Південному, 4-му Українському фронтах. Особисто збив 16 ворожих винищувачів і ще 19 — у складі бойового підрозділу. За заслуги в битвах був нагороджений званням Герой Радянського Союзу.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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