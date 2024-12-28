Конституційний суд країни скасував результати першого туру виборів, що відбувся наприкінці листопада.

Вибори президента Румунії відбудуться 23 березня. Цього дня відбудеться перший тур, повідомляє Digi 24 з посиланням на "політичні джерела".

Зазначається, що відповідне рішення урядова коаліція ухвалила на суботньому засіданні.

"Вони (вибори президента Румунії - УНІАН) відбудуться 23 березня (перший тур) і 6 квітня (другий тур)", - зазначається у статті.

Відео дня

За даними видання, проєвропейська коаліція, сформована PSD-PNL-UDMR, вже публічно заявила, що підтримує Кріна Антонеску як спільного кандидата. Серед інших кандидатів – Олена Ласконі (USR), Нікушор Дан (незалежний), Келін Георгеску (незалежний) і Даніель Фунеріу (незалежний):

"Президентські вибори 2025 року відбудуться повторно після того, як Конституційний суд Румунії вирішив скасувати перший тур виборів, що відбувся наприкінці листопада".

Вибори президента Румунії - останні новини

Президент Румунії розповів, на скільки ще залишиться на посаді після скасування виборів. За словами чинного президента країни Клауса Йоганніса, він залишатиметься на посаді до обрання свого наступника.

Раніше УНІАН повідомляв, що Конституційний суд країни анулював результати першого туру президентських виборів. Таким чином весь виборчий процес був перезапущений у повному обсязі.

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